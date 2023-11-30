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Ивашкина Акулина Филипповна

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

07.06.1904

Дата смерти

14.09.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

1929 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.09.1929

Дочь: Любовь Иосифовна

Отец ребёнка: Ивашкин Иосиф Лаврентьев

Рождение ребёнка
15.05.1937

Сын: Ивашкин Алексей Иосифович

Отец ребёнка: Ивашкин Иосиф Лаврентьев

Рождение ребёнка
20.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивашкин Иосиф Лаврентьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивашкин Иосиф Лаврентьев

Смерть
14.09.1992
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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