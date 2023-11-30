Ивашкина Акулина Филипповна
Место рождения
Дата рождения07.06.1904
Дата смерти14.09.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1929
Дочь: Любовь Иосифовна
Отец ребёнка: Ивашкин Иосиф Лаврентьев
Рождение ребёнка
15.05.1937
Сын: Ивашкин Алексей Иосифович
Отец ребёнка: Ивашкин Иосиф Лаврентьев
Рождение ребёнка
20.05.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ивашкин Иосиф Лаврентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.09.1992