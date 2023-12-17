Валентина Ильинична (Канакова) Варвара Варвара/Валентина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина Ильинична (Канакова) Варвара Варвара/Валентина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1914 ст.

Отец: Канаков Илья Григорьев

Мать: Канакова Акилина Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.11.1934

Сын: Чугунов Анатолий Филиппович

Отец ребёнка: Чугунов Филипп Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чугунов Филипп Петрович

Смерть
Неизвестно
Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
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