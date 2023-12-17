Валентина Ильинична (Канакова) Варвара Варвара/Валентина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1914 ст.
Рождение ребёнка
11.11.1934
Сын: Чугунов Анатолий Филиппович
Отец ребёнка: Чугунов Филипп Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область