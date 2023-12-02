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Познякова Меланья Сергеева
Познякова Меланья Сергеева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1826
Пол
Женский
Отец
Позняков Сергей Афиногенов
1792 г.р.
Мать
Познякова Ирина Терентьева
1799 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец:
Позняков Сергей Афиногенов
Мать:
Познякова Ирина Терентьева
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