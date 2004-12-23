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Новодворская Белла Дмитриевна
Новодворская Белла Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.12.2004
Пол
Женский
Отец
Новодворский Дмитрий
Мать
Новодворская (Николюк) Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
ФК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.2004
Отец:
Новодворский Дмитрий
Мать:
Новодворская Анна
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