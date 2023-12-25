Белавина -- -- Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелавина -- -- Дарья Яковлевна

Белавина -- -- Дарья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1903

Сын: Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1915

Сын: Белавин Алексей Кириллович

Отец ребёнка: Белавин Кирилл Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белавин Кирилл Никифорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close