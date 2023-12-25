Белавина -- -- Дарья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1903
Сын: Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1915
Сын: Белавин Алексей Кириллович
Отец ребёнка: Белавин Кирилл Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно