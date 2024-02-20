(Янатьева) София Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Янатьева) София Федоровна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

20.03.1886

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Янатьев Федор Васильевич

Мать: Янатьева Анастасия Михайловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
20.03.1886
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Причина смерти: Болезнь-корь
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