(Янатьева) София Федоровна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рожденияОколо 1885
Дата смерти20.03.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
20.03.1886
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Причина смерти: Болезнь-корь