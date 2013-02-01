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Маркина Софья Сергеевна
Маркина Софья Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.02.2013
Пол
Женский
Отец
Маркин Сергей
Мать
Маркина (Паршина) Дарья Николаевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.2013
Отец:
Маркин Сергей
Мать:
Маркина Дарья Николаевна
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