Аксенова Васса Карповна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Карп Петрович
Мать: Анна Титовна
Бракосочетание
17.05.1871
Рождение ребёнка
1888
Сын: Аксенов (приемный) Илья Евгеньевич
Отец ребёнка: Аксенов Филипп Егорович
Рождение ребёнка
?.09.1889
Сын: Аксенов (приемный) Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Аксенов Филипп Егорович
Смерть
Неизвестно