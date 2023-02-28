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Аксенова Васса Карповна

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Карп Петрович

Мать: Анна Титовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
17.05.1871

Муж: Аксенов Филипп Егорович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Аксенов (приемный) Илья Евгеньевич

Отец ребёнка: Аксенов Филипп Егорович

Рождение ребёнка
?.09.1889

Сын: Аксенов (приемный) Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Аксенов Филипп Егорович

Смерть
Неизвестно
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