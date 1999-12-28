Хайрутдинова Альфия кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайрутдинова Альфия кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1934

Дата смерти

28.12.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайрутдинов Ислам углы

Рождение ребёнка
01.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайрутдинов Ислам углы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайрутдинов Рустам

Отец ребёнка: Хайрутдинов Ислам углы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайрутдинов Ильхам

Отец ребёнка: Хайрутдинов Ислам углы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайрутдинов Ислам углы

Смерть
28.12.1999
Тахтала, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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