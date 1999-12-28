Хайрутдинова Альфия кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1934
Дата смерти28.12.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хайрутдинов Ислам углы
Рождение ребёнка
01.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хайрутдинов Ислам углы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайрутдинов Рустам
Отец ребёнка: Хайрутдинов Ислам углы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайрутдинов Ильхам
Отец ребёнка: Хайрутдинов Ислам углы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.1999
Тахтала, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)