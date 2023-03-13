Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

Место рождения

Деревни кресцей

Дата рождения

1789

Пол

Женский

Отец

1771 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Макаровъ Андрей

Мать: Авдотья Тимофеева

Деревни кресцей
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