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Авдотья
Авдотья
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Место рождения
Деревни кресцей
Дата рождения
1789
Пол
Женский
Отец
Макаровъ Андрей
1771 г.р.
Мать
Авдотья Тимофеева
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец:
Макаровъ Андрей
Мать:
Авдотья Тимофеева
Деревни кресцей
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