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Жукова (Корсунова) Мария Андреевна

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Место рождения

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1939 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Корсунов Андрей Емельянович

Мать: Корсунова Василиса Андреевна

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Иван Антонович

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
До 1931

Муж: Жуков Иван Антонович

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Иван Антонович

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.01.1939

Сын: Жуков Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Жуков Иван Антонович

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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