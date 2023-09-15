Жукова (Корсунова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуков Иван Антонович
Бракосочетание
До 1931
Муж: Жуков Иван Антонович
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуков Иван Антонович
Рождение ребёнка
22.01.1939
Отец ребёнка: Жуков Иван Антонович
Смерть
Неизвестно