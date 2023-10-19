Ляпунова (Вердеревская) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вердеревский Дмитрий Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.12.1861
Дочь: Авилова Мария Александровна
Отец ребёнка: Ляпунов Александр Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1888