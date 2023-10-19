Ляпунова (Вердеревская) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпунова (Вердеревская) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1888

Пол

Женский

Отец

1769 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вердеревский Дмитрий Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.12.1861

Дочь: Авилова Мария Александровна

Отец ребёнка: Ляпунов Александр Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1888
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