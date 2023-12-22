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Никифор Терентьевич

Место рождения

Молоствово, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

?.03.1727

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1727

Отец: Терентий Григорьевич

Мать: Марина Ивановна

Молоствово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.01.1745 ст.

Жена: Пелагея Даниловна (Мартиновна)

Молоствово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Федор Никифорович

Мать ребёнка: Пелагея Даниловна (Мартиновна)

Молоствово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Авдотья Никифоровна

Мать ребёнка: Пелагея Даниловна (Мартиновна)

Молоствово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Трофим Никифорович

Мать ребёнка: Пелагея Даниловна (Мартиновна)

Молоствово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Мавра Никифоровна

Мать ребёнка: Пелагея Даниловна (Мартиновна)

Молоствово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Марфа Никифоровна

Мать ребёнка: Пелагея Даниловна (Мартиновна)

Молоствово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Прасковья Никифоровна

Мать ребёнка: Пелагея Даниловна (Мартиновна)

Молоствово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1784
Молоствово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
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