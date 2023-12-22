Никифор Терентьевич
Место рождения
Дата рождения?.03.1727
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1727
Отец: Терентий Григорьевич
Мать: Марина Ивановна
Бракосочетание
23.01.1745 ст.
Рождение ребёнка
1745
Сын: Федор Никифорович
Мать ребёнка: Пелагея Даниловна (Мартиновна)
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Авдотья Никифоровна
Мать ребёнка: Пелагея Даниловна (Мартиновна)
Рождение ребёнка
1750
Сын: Трофим Никифорович
Мать ребёнка: Пелагея Даниловна (Мартиновна)
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Мавра Никифоровна
Мать ребёнка: Пелагея Даниловна (Мартиновна)
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Марфа Никифоровна
Мать ребёнка: Пелагея Даниловна (Мартиновна)
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Прасковья Никифоровна
Мать ребёнка: Пелагея Даниловна (Мартиновна)
Смерть
1784