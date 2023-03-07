Боталова (Зорина) Анна Логинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталова (Зорина) Анна Логинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Боталов Яков Ермилов

Отец ребёнка: Боталов Ермил Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боталов Ермил Андреев

Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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