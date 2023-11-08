Полонянкина (Коровина) Степанида Автомоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина (Коровина) Степанида Автомоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1924

Сын: Полонянкин Фотей Прокопьевич

Отец ребёнка: Полонянкин Прокопий Филиппович

Новый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полонянкин Прокопий Филиппович

Смерть
1979
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