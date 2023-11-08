Полонянкина (Коровина) Степанида Автомоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1924
Сын: Полонянкин Фотей Прокопьевич
Отец ребёнка: Полонянкин Прокопий Филиппович
Новый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979