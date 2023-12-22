(Башкирова) Евдокия Фаддеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Башкирова) Евдокия Фаддеевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.03.1849

Дата смерти

После 06.04.1867

Пол

Женский

Отец

1827 г.р.

Мать

Вычислено 1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1849

Отец: Башкиров Фаддей Павлович

Мать: Башкирова Татьяна Степановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
03.03.1849
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Крестная: ставропольского мещанина Максима Ивановича дочь девица Екатерина
Восприемник
19.04.1865
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Ирина Алексеевна Крайнова
Восприемник
14.04.1866
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Иосиф Михайлович Башкиров
Восприемник
06.04.1867
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Мария Михайловна Башкирова
Смерть
После 06.04.1867
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