(Башкирова) Евдокия Фаддеевна
Место рождения
Дата рождения02.03.1849
Дата смертиПосле 06.04.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1849
Крещение
03.03.1849
Крестная: ставропольского мещанина Максима Ивановича дочь девица Екатерина
Восприемник
19.04.1865
Ирина Алексеевна Крайнова
Восприемник
14.04.1866
Иосиф Михайлович Башкиров
Восприемник
06.04.1867
Мария Михайловна Башкирова
Смерть
После 06.04.1867