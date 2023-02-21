Коваленко Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Коваленко Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Коваленко Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Коваленко Федор Андреевич

Отец ребёнка: Коваленко Андрей Андреевич

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Андрей Андреевич

Смерть
Неизвестно
Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
место предположительно
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