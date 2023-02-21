Коваленко Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Коваленко Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Коваленко Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Коваленко Федор Андреевич
Отец ребёнка: Коваленко Андрей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
место предположительно