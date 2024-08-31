Аграфена вдова Гурьевна 1698 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аграфена вдова Гурьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1696 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Борисович

Рождение ребёнка
1710

Сын: Петр Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Борисович

Рождение ребёнка
1740

Сын: Яков Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Борисович

Рождение ребёнка
1745

Сын: Семен Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Борисович

Смерть
1789

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