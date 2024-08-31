Аграфена вдова Гурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Борисович
Рождение ребёнка
1710
Сын: Петр Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Борисович
Рождение ребёнка
1740
Сын: Яков Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Борисович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Семен Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Борисович
Смерть
1789