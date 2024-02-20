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(Корсун) Евдокия Ивановна

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1832 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Корсун Иван Алексеевич

Мать: Корсун Ксения Михайловна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
18.10.1881

Муж: Губа Кузьма / Косьма / Михайлович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1881г / зап.№ 14 /, Ф-265-1-6 / лист № 23 /
Смерть
Неизвестно
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