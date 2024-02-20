(Корсун) Евдокия Ивановна
Место рожденияРОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Корсун Иван Алексеевич
Мать: Корсун Ксения Михайловна
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
18.10.1881
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1881г / зап.№ 14 /, Ф-265-1-6 / лист № 23 /
Смерть
Неизвестно