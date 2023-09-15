Лукахина Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукахина Евдокия Петровна

Лукахина Евдокия Петровна

avatar

Место рождения

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сысоев (сысцов) Петр Георгиевич

Мать: Сысоева Анна Васильевна

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
04.01.1902

Муж: Лукахин Ефим Федорович

Палицы, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Ему было 26 лет, ей 17. Главархив Москвы, Фонд №203, опись №780, ед. хр. 3286, стр. 202
Рождение ребёнка
03.05.1903

Сын: Лукахин Николай Ефимович

Отец ребёнка: Лукахин Ефим Федорович

Палицы, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Звенигородский уезд деревня Палицей Главархив Москвы, Фонд №203, опись №780, ед. хр. 3298, стр. 176
Рождение ребёнка
30.10.1906

Дочь: Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Лукахин Ефим Федорович

Главархив Москвы, Фонд №203, опись №780, ед. хр. 3635, стр. 315
Рождение ребёнка
03.05.1909

Сын: Лукахин Георгий Ефимович (Егор)

Отец ребёнка: Лукахин Ефим Федорович

Палицы, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.07.1911

Сын: Лукахин Борис Ефимович

Отец ребёнка: Лукахин Ефим Федорович

Возможно 18.07.1911
Рождение ребёнка
12.03.1914

Дочь: Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Лукахин Ефим Федорович

Главархив Москвы, Фонд №203, опись №780, ед. хр. 4711, стр. 7
Рождение ребёнка
23.05.1920

Сын: Лукахин Симон Ефимович

Отец ребёнка: Лукахин Ефим Федорович

Палицы, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукахин Виктор Ефимович

Отец ребёнка: Лукахин Ефим Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close