Лукахина Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
04.01.1902
Ему было 26 лет, ей 17. Главархив Москвы, Фонд №203, опись №780, ед. хр. 3286, стр. 202
Рождение ребёнка
03.05.1903
Отец ребёнка: Лукахин Ефим Федорович
Звенигородский уезд деревня Палицей Главархив Москвы, Фонд №203, опись №780, ед. хр. 3298, стр. 176
Рождение ребёнка
30.10.1906
Дочь: Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Лукахин Ефим Федорович
Главархив Москвы, Фонд №203, опись №780, ед. хр. 3635, стр. 315
Рождение ребёнка
03.05.1909
Сын: Лукахин Георгий Ефимович (Егор)
Отец ребёнка: Лукахин Ефим Федорович
Рождение ребёнка
19.07.1911
Отец ребёнка: Лукахин Ефим Федорович
Возможно 18.07.1911
Рождение ребёнка
12.03.1914
Дочь: Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Лукахин Ефим Федорович
Главархив Москвы, Фонд №203, опись №780, ед. хр. 4711, стр. 7
Рождение ребёнка
23.05.1920
Отец ребёнка: Лукахин Ефим Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лукахин Ефим Федорович
Смерть
Неизвестно