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Кнут Анна Ивановна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1743

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кнут Давид Васильевич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Олещенко (Кнут) Пелагея Давидовна

Отец ребёнка: Кнут Давид Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.05.1785 ст.

Дочь: Кнут Феодосия Давидовна

Отец ребёнка: Кнут Давид Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1797

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