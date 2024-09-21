Кнут Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиПосле 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Олещенко (Кнут) Пелагея Давидовна
Отец ребёнка: Кнут Давид Васильевич
Рождение ребёнка
25.05.1785 ст.
Дочь: Кнут Феодосия Давидовна
Отец ребёнка: Кнут Давид Васильевич
Смерть
После 1797