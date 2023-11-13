Сорокина Пелагея Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 13.02.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1831
Рождение ребёнка
04.11.1832
Сын: Сорокин Терентий Николаевич
Отец ребёнка: Сорокин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 13.02.1834