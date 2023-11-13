Сорокина Пелагея Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Пелагея Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 13.02.1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1831

Муж: Сорокин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
04.11.1832

Сын: Сорокин Терентий Николаевич

Отец ребёнка: Сорокин Николай Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 13.02.1834
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