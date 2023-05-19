Дарья Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1886
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Николай Алексеев
Рождение ребёнка
16.11.1887
Сын: Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Николай Алексеев
Рождение ребёнка
06.11.1889
Сын: Федор Николаевич
Отец ребёнка: Николай Алексеев
Рождение ребёнка
23.02.1892
Сын: Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Николай Алексеев
Рождение ребёнка
21.10.1897
Сын: Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Николай Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Алексеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно