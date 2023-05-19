Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Григорьевна

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.02.1886

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Николай Алексеев

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.11.1887

Сын: Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Николай Алексеев

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.11.1889

Сын: Федор Николаевич

Отец ребёнка: Николай Алексеев

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.02.1892

Сын: Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Николай Алексеев

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1897

Сын: Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Николай Алексеев

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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