Кузнецова Пелагия Алексеева
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1854
Дата смерти06.01.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.10.1872
.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
05.04.1887
Сын: Кузнецов Георгий Васильев
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
09.11.1891
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
08.05.1892
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
10.05.1894
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Адриан (Андриан) Васильев
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Григорьевич
Смерть
06.01.1906
Похороны
Неизвестно
с.Дмитриевка