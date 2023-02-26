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Кузнецова Пелагия Алексеева

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1854

Дата смерти

06.01.1906

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.10.1872

Муж: Кузнецов Василий Григорьевич

.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
05.04.1887

Сын: Кузнецов Георгий Васильев

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Григорьевич

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.11.1891

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Григорьевич

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.05.1892

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Григорьевич

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.05.1894

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Григорьевич

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Адриан (Андриан) Васильев

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Григорьевич

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
06.01.1906
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Похороны
Неизвестно
с.Дмитриевка
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