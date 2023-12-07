Горнакова Вера Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорнакова Вера Леонтьевна

Горнакова Вера Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Горнаков Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Александр Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close