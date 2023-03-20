Архипов он же Маслов Василий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов он же Маслов Василий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1894 ст.

Жена: Архипова Она Же Маслова Ксения Ивановна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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