Архипов он же Маслов Василий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1894 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно