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Ильина (Батанина) Ольга

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.07.1893

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1893

Отец: Батанинъ Семенъ

Мать: Батанина Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.02.1913

Муж: Ильинъ Иванъ

Рождение ребёнка
25.12.1914

Дочь: Ильина Татьяна

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1918

Сын: Ильинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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