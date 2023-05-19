Ильина (Батанина) Ольга
Место рождения
Дата рождения14.07.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1893
Отец: Батанинъ Семенъ
Мать: Батанина Александра
Бракосочетание
13.02.1913
Муж: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.12.1914
Дочь: Ильина Татьяна
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1918
Сын: Ильинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан