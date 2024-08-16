Кашин Тимофей Прокопьев
Место рождения
Дата рождения17.02.1808 ст.
Дата смерти22.09.1839 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1808 ст.
Отец: Кашин Прокопий Григорьев
Мать: Кашина Матрона Потапова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кашина Евдокия Иовлева
Рождение ребёнка
20.10.1834
Мать ребёнка: Кашина Евдокия Иовлева
Рождение ребёнка
16.02.1838 ст.
Дочь: Ишимникова (Кашина) Евфросиния Тимофеевна
Мать ребёнка: Кашина Евдокия Иовлева
Смерть
22.09.1839 ст.