Кашин Тимофей Прокопьев 17.02.1808 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кашин Тимофей Прокопьев

Место рождения

Трошкова, Шадринский округ, Уральская область

Дата рождения

17.02.1808 ст.

Дата смерти

22.09.1839 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1808 ст.

Отец: Кашин Прокопий Григорьев

Мать: Кашина Матрона Потапова

Трошкова, Шадринский округ, Уральская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашина Евдокия Иовлева

Рождение ребёнка
20.10.1834

Сын: Кашин Назарий Тимофеев

Мать ребёнка: Кашина Евдокия Иовлева

Трошкова, Шадринский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
16.02.1838 ст.

Дочь: Ишимникова (Кашина) Евфросиния Тимофеевна

Мать ребёнка: Кашина Евдокия Иовлева

Трошкова, Шадринский округ, Уральская область
Смерть
22.09.1839 ст.
Трошкова, Шадринский округ, Уральская область

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