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Барабаш Дмитрий Саввич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Барабаш Савва Ильич

Мать: Барабаш Агафия Федосеевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
10.09.1881

Сын: Барабаш Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Барабаш Кириакия Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-4, Николаевская церковь м/к-1881г.,лист-23,зап.-53
Рождение ребёнка
11.12.1896

Сын: Барабаш Христофор Дмитриевич

Мать ребёнка: Барабаш Кириакия Георгиевна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь , м/к 1896г,лист-140,зап-82,ГАДО , Ф - 426-1-7
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барабаш Кириакия Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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