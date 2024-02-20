Барабаш Дмитрий Саввич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1855
Отец: Барабаш Савва Ильич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
10.09.1881
Сын: Барабаш Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Барабаш Кириакия Георгиевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-4, Николаевская церковь м/к-1881г.,лист-23,зап.-53
Рождение ребёнка
11.12.1896
Сын: Барабаш Христофор Дмитриевич
Мать ребёнка: Барабаш Кириакия Георгиевна
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь , м/к 1896г,лист-140,зап-82,ГАДО , Ф - 426-1-7
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно