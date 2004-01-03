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Данькив Стефан Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1948

Дата смерти

03.01.2004

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1976

Сын: Данькив Максим Стефанович

Мать ребёнка: Гурьянова Галина Александровна

Рождение ребёнка
30.10.1983

Сын: Данькив Данько Стефанович

Мать ребёнка: Гурьянова Галина Александровна

Рождение ребёнка
26.12.1986

Сын: Данькив Стефан Стефанович

Мать ребёнка: Гурьянова Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьянова Галина Александровна

Смерть
03.01.2004
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