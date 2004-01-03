Данькив Стефан Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1948
Дата смерти03.01.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1976
Сын: Данькив Максим Стефанович
Мать ребёнка: Гурьянова Галина Александровна
Рождение ребёнка
30.10.1983
Сын: Данькив Данько Стефанович
Мать ребёнка: Гурьянова Галина Александровна
Рождение ребёнка
26.12.1986
Сын: Данькив Стефан Стефанович
Мать ребёнка: Гурьянова Галина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.2004