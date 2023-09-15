Шаламова (Белоногова) Акилина Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Белоногов Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1820
Рождение ребёнка
19.11.1823
Отец ребёнка: Шаламов Сергий Иванов
Рождение ребёнка
22.12.1826
Дочь: Анастасия Сергиева
Отец ребёнка: Шаламов Сергий Иванов
Рождение ребёнка
22.12.1826
Дочь: Иульяния Сергиева
Отец ребёнка: Шаламов Сергий Иванов
Смерть
Неизвестно