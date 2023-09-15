Шаламова (Белоногова) Акилина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Белоногова) Акилина Яковлева

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Место рождения

Палецкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Белоногов Яков

Мать: не указана

Палецкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
26.01.1820

Муж: Шаламов Сергий Иванов

Рождение ребёнка
19.11.1823

Сын: Шаламов Николай Сергиев

Отец ребёнка: Шаламов Сергий Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.12.1826

Дочь: Анастасия Сергиева

Отец ребёнка: Шаламов Сергий Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.12.1826

Дочь: Иульяния Сергиева

Отец ребёнка: Шаламов Сергий Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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