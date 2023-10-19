Uxtomskaja (Neidgart) Marija Aleksejevna Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Uxtomskaja Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Ухтомская Николай Павлович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно