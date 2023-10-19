Uxtomskaja (Neidgart) Marija Aleksejevna Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Uxtomskaja (Neidgart) Marija Aleksejevna Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Uxtomskaja Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Ухтомская Николай Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
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