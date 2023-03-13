Титова Зиновия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1911
Сын: Титовъ Иванъ
Отец ребёнка: Титовъ Савелий
село Михайловское
Рождение ребёнка
19.03.1914
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Титовъ Савелий
село Михайловское
Рождение ребёнка
12.12.1916
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Титовъ Савелий
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титовъ Савелий