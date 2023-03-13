Титова Зиновия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Зиновия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1911

Сын: Титовъ Иванъ

Отец ребёнка: Титовъ Савелий

село Михайловское
Рождение ребёнка
19.03.1914

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Титовъ Савелий

село Михайловское
Рождение ребёнка
12.12.1916

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Титовъ Савелий

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титовъ Савелий

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