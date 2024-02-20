Бизбиз (Гутова Чалбаш) Полина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бизбиз (Гутова Чалбаш) Полина Дмитриевна

Место рождения

с. Красная Поляна

Дата рождения

1928

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Гутов Чалбаш Дмитрий Николаевич усыновлён его родные родители отец Куприян /Киприон / Васильевич мать Мария Киряновна / Золото /

Мать: Гутова Чалбаш Александра Трифоновна

с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бизбиз Андрей Степанович

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бизбиз Андрей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бизбиз Андрей Степанович

с. Красная Поляна
Смерть
2007
с. Красная Поляна
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