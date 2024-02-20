Бизбиз (Гутова Чалбаш) Полина Дмитриевна
Место рожденияс. Красная Поляна
Дата рождения1928
Дата смерти2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Гутов Чалбаш Дмитрий Николаевич усыновлён его родные родители отец Куприян /Киприон / Васильевич мать Мария Киряновна / Золото /
с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бизбиз Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бизбиз Андрей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
с. Красная Поляна
Смерть
2007
с. Красная Поляна