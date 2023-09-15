Занина (Тренина) Параскева Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занина (Тренина) Параскева Степанова

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

30.01.1827

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.01.1802

Муж: Занин Фома Григорьев

Рождение ребёнка
14.01.1803

Сын: Занин Петр Фомин

Отец ребёнка: Занин Фома Григорьев

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.06.1804

Сын: Занин Леонтий Фомин

Отец ребёнка: Занин Фома Григорьев

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.12.1805

Сын: Занин Игнатий Фомин

Отец ребёнка: Занин Фома Григорьев

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.03.1807

Дочь: Настасья Фомина

Отец ребёнка: Занин Фома Григорьев

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.06.1808

Дочь: Агрипина Фомина

Отец ребёнка: Занин Фома Григорьев

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
30.01.1827
Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: горячкою
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