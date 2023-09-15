Занина (Тренина) Параскева Степанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти30.01.1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1802
Муж: Занин Фома Григорьев
Рождение ребёнка
14.01.1803
Сын: Занин Петр Фомин
Отец ребёнка: Занин Фома Григорьев
Рождение ребёнка
18.06.1804
Сын: Занин Леонтий Фомин
Отец ребёнка: Занин Фома Григорьев
Рождение ребёнка
15.12.1805
Сын: Занин Игнатий Фомин
Отец ребёнка: Занин Фома Григорьев
Рождение ребёнка
10.03.1807
Дочь: Настасья Фомина
Отец ребёнка: Занин Фома Григорьев
Рождение ребёнка
17.06.1808
Дочь: Агрипина Фомина
Отец ребёнка: Занин Фома Григорьев
Смерть
30.01.1827
Причина смерти: горячкою