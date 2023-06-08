Датриева (Семина) Елена
Место рожденияУкраина
Дата рождения15.06.1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1960
Отец: Семина ?
Мать: не указана
Украина
Рождение ребёнка
21.10.1982
Дочь: Харитонова Анастасия
Отец ребёнка: Датриев Сергей
Бракосочетание
27.04.2010
Муж: Датриев Сергей
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Развод
Неизвестно
Муж: Арьков ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арьков Андрей
Отец ребёнка: Арьков ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арьков ?