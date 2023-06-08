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Датриева (Семина) Елена

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Место рождения

Украина

Дата рождения

15.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1960

Отец: Семина ?

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
21.10.1982

Дочь: Харитонова Анастасия

Отец ребёнка: Датриев Сергей

Бракосочетание
27.04.2010

Муж: Датриев Сергей

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Развод
Неизвестно

Муж: Арьков ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арьков Андрей

Отец ребёнка: Арьков ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арьков ?