Жданова (Широкова) Параскева Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова (Широкова) Параскева Васильева

Место рождения

дер. Русская Борковка, Ставропольский уезд, Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

После 1909

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
13.05.1908

Муж: Жданов Алексей Яковлев

Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Рождение ребёнка
05.02.1909

Дочь: (Жданова) Клавдия Алексеева

Отец ребёнка: Жданов Алексей Яковлев

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1909

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