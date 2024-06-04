Жданова (Широкова) Параскева Васильева
Место рождениядер. Русская Борковка, Ставропольский уезд, Самарская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиПосле 1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.05.1908
Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Рождение ребёнка
05.02.1909
Дочь: (Жданова) Клавдия Алексеева
Отец ребёнка: Жданов Алексей Яковлев
Смерть
После 1909