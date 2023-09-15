Гридчина (Есипова) Мария Семенова
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
18.08.1902
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
16.01.1903
Отец ребёнка: Гридчин Прохор Никитин
Рождение ребёнка
23.06.1911
Отец ребёнка: Гридчин Прохор Никитин
Рождение ребёнка
01.09.1912
Дочь: Марфа Прохорова
Отец ребёнка: Гридчин Прохор Никитин
Смерть
Неизвестно