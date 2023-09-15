Гридчина (Есипова) Мария Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гридчина (Есипова) Мария Семенова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Есипов Семен Коллистратов

Мать: Есипова Агрипина Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
18.08.1902

Муж: Гридчин Прохор Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
16.01.1903

Сын: Гридчин Иван Прохоров

Отец ребёнка: Гридчин Прохор Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.06.1911

Сын: Гридчин Петр Прохоров

Отец ребёнка: Гридчин Прохор Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.09.1912

Дочь: Марфа Прохорова

Отец ребёнка: Гридчин Прохор Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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