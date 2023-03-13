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Гулинъ Иванъ

Место рождения

Арзамасский уезд, село Никитино

Дата рождения

1737

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Гулинъ Федоръ

Мать: Гулина Татьяна Яковлева

Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Гулина Мавра Иванова

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Чувилова Прасковья

Мать ребёнка: Гулина Мавра Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулина Мавра Иванова

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