Гулинъ Иванъ
Место рожденияАрзамасский уезд, село Никитино
Дата рождения1737
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Гулинъ Федоръ
Мать: Гулина Татьяна Яковлева
Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Гулина Мавра Иванова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Чувилова Прасковья
Мать ребёнка: Гулина Мавра Иванова
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гулина Мавра Иванова