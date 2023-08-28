Нигородова (Колчева) Татьяна Иванова
Место рождениясело Верхнее Казачье Задонского уезда
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Колчев Иван Яковлев
Мать: не указана
село Верхнее Казачье Задонского уезда
Бракосочетание
08.09.1903
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
03.05.1904
Дочь: Нигородова Ирина Матвеева
Отец ребёнка: Нигородов Матвей Иосифов
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Нигородов Матвей Иосифов
Рождение ребёнка
27.08.1910
Сын: Нигородов Владимир Матвеев
Отец ребёнка: Нигородов Матвей Иосифов
Рождение ребёнка
05.03.1916
Дочь: Анна Матвеева
Отец ребёнка: Нигородов Матвей Иосифов
Смерть
Неизвестно