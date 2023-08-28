Нигородова (Колчева) Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигородова (Колчева) Татьяна Иванова

Место рождения

село Верхнее Казачье Задонского уезда

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Колчев Иван Яковлев

Мать: не указана

село Верхнее Казачье Задонского уезда
Бракосочетание
08.09.1903

Муж: Нигородов Матвей Иосифов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
03.05.1904

Дочь: Нигородова Ирина Матвеева

Отец ребёнка: Нигородов Матвей Иосифов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Нигородов Матвей Матвеев

Отец ребёнка: Нигородов Матвей Иосифов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.08.1910

Сын: Нигородов Владимир Матвеев

Отец ребёнка: Нигородов Матвей Иосифов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.03.1916

Дочь: Анна Матвеева

Отец ребёнка: Нигородов Матвей Иосифов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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