Козьякова (Саввина) Анисия Макеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозьякова (Саввина) Анисия Макеева

Козьякова (Саввина) Анисия Макеева

Место рождения

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1828

Дата смерти

16.02.1893

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Саввин Макей

Мать: не указана

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Козьяков Антон Архиппов

Отец ребёнка: Козьяков Архипп Стефанов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1866

Дочь: Наталья Архиппова

Отец ребёнка: Козьяков Архипп Стефанов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козьяков Стефан Архиппов

Отец ребёнка: Козьяков Архипп Стефанов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козьяков Казьма Архиппов

Отец ребёнка: Козьяков Архипп Стефанов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьяков Архипп Стефанов

Смерть
16.02.1893
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: натурально
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close