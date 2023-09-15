Козьякова (Саввина) Анисия Макеева
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти16.02.1893
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Саввин Макей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Козьяков Архипп Стефанов
Рождение ребёнка
До 1866
Дочь: Наталья Архиппова
Отец ребёнка: Козьяков Архипп Стефанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козьяков Архипп Стефанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козьяков Архипп Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.1893
Причина смерти: натурально