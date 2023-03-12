Григорий Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Надежда Прохорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков Григорьев

Мать ребёнка: Надежда Прохорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Прохорова

Смерть
Неизвестно
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