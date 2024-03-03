Бобрик (Тихомай) нина ивановна
Место рождениясухличи клецкого
Дата рождения14.07.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1937
Отец: Тихомай иван
Мать: Тихомай Анна андреевна
сухличи клецкого
Рождение ребёнка
1960
Сын: Бобрик константин константинович
Отец ребёнка: Бобрик константин
сухличи клецкого
Рождение ребёнка
1964
Дочь: зоя константиновна
Отец ребёнка: Бобрик константин
сухличи клецкого
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобрик константин