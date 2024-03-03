Бобрик (Тихомай) нина ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобрик (Тихомай) нина ивановна

Место рождения

сухличи клецкого

Дата рождения

14.07.1937

Пол

Женский

Добавил:

ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1937

Отец: Тихомай иван

Мать: Тихомай Анна андреевна

сухличи клецкого
Рождение ребёнка
1960

Сын: Бобрик константин константинович

Отец ребёнка: Бобрик константин

сухличи клецкого
Рождение ребёнка
1964

Дочь: зоя константиновна

Отец ребёнка: Бобрик константин

сухличи клецкого
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобрик константин

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