Чураков Терентий Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧураков Терентий Никифоров

Чураков Терентий Никифоров

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1749

Сын: Чураков Дмитрiй Терентiев

Мать ребёнка: Марья Васильева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1753

Сын: Чураков Прокопiй Терентiев

Мать ребёнка: Марья Васильева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
черносошенный крестянин
Смерть
Неизвестно