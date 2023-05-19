Чураков Терентий Никифоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Чураков Дмитрiй Терентiев
Мать ребёнка: Марья Васильева
Рождение ребёнка
1753
Сын: Чураков Прокопiй Терентiев
Мать ребёнка: Марья Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
черносошенный крестянин
Смерть
Неизвестно