Новопашенной Иустин Данилов
Место рождения
Дата рождения29.05.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1815
Бракосочетание
02.07.1833
Рождение ребёнка
28.08.1834
Дочь: Наталия Иустинова
Мать ребёнка: Новопашенная Любовь Григорьева
Рождение ребёнка
28.04.1836
Сын: Новопашенной Симион Иустинов
Мать ребёнка: Новопашенная Любовь Григорьева
Рождение ребёнка
04.10.1838
Дочь: Улитта Иустинова
Мать ребёнка: Новопашенная Любовь Григорьева
Рождение ребёнка
04.12.1840
Мать ребёнка: Новопашенная Любовь Григорьева
Рождение ребёнка
05.02.1844
Сын: Новопашен Кирилл Иустинов
Мать ребёнка: Новопашенная Любовь Григорьева
Смерть
Неизвестно