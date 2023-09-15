Новопашенной Иустин Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовопашенной Иустин Данилов

Новопашенной Иустин Данилов

Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

29.05.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1815

Отец: Новопашенной Данил Иванов

Мать: Новопашенная Евдокия Яковлева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
02.07.1833

Жена: Новопашенная Любовь Григорьева

Рождение ребёнка
28.08.1834

Дочь: Наталия Иустинова

Мать ребёнка: Новопашенная Любовь Григорьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.04.1836

Сын: Новопашенной Симион Иустинов

Мать ребёнка: Новопашенная Любовь Григорьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.10.1838

Дочь: Улитта Иустинова

Мать ребёнка: Новопашенная Любовь Григорьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.12.1840

Сын: Новопашен Саав Иустинов

Мать ребёнка: Новопашенная Любовь Григорьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1844

Сын: Новопашен Кирилл Иустинов

Мать ребёнка: Новопашенная Любовь Григорьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close