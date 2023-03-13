(Сулява) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сулява) Анна

Место рождения

Рамодановка

Дата рождения

1793

Пол

Женский

Отец

1772 г.р.

Мать

1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Сулявъ Осипъ

Мать: Сулява Онисья

Рамодановка
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