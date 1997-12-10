Колокольников Аркадий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1927
Дата смерти10.12.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1953
Дочь: Колокольгникова Ольга Аркадьевна
Мать ребёнка: Колокольникова Валентина Георгиевна
Рождение ребёнка
17.03.1959
Сын: Колокольников Александр Аркадьевич
Мать ребёнка: Колокольникова Валентина Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.1997