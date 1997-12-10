Колокольников Аркадий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолокольников Аркадий Павлович

Колокольников Аркадий Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1927

Дата смерти

10.12.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1953

Дочь: Колокольгникова Ольга Аркадьевна

Мать ребёнка: Колокольникова Валентина Георгиевна

Рождение ребёнка
17.03.1959

Сын: Колокольников Александр Аркадьевич

Мать ребёнка: Колокольникова Валентина Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колокольникова Валентина Георгиевна

Смерть
10.12.1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close