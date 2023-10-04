Матрена Михаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1866
Отец ребёнка: Кошелев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
07.07.1867
Дочь: Черкасова Марфа Михаиловна
Отец ребёнка: Кошелев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
20.10.1869
Сын: Кошелев Степан Михаилович
Отец ребёнка: Кошелев Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно