Матрена Михаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Михаиловна

Матрена Михаиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1866

Сын: Кошелев Иван Михаилович

Отец ребёнка: Кошелев Михаил Петрович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.07.1867

Дочь: Черкасова Марфа Михаиловна

Отец ребёнка: Кошелев Михаил Петрович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1869

Сын: Кошелев Степан Михаилович

Отец ребёнка: Кошелев Михаил Петрович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close