Медведев Галактион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1649
Сын: Медведев Кирей Галактионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Игнатий Галактионович
Мать ребёнка: не указана
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно