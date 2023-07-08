Медведев Галактион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Галактион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1649

Сын: Медведев Кирей Галактионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Игнатий Галактионович

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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