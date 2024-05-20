Гребенникова (Стрельченко) Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Живут мужем в посёлке Победа Быковского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гребенников Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Гребенников Владимир Алескандрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1979
Дочь: Золотарева (Гребенникова) Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Гребенников Владимир Алескандрович
Живёт в Быково и в Волгограде
Рождение ребёнка
03.07.1980
Дочь: Костина (Гребенникова) Мария Владимировна
Отец ребёнка: Гребенников Владимир Алескандрович
Живёт с мужем в Волжском